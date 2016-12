Click here to continue to:

http://feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/353d51b4/sc/31/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg220A294850B20A0A0E20A140Epreview0Ethe0Ekey0Eto0Esurviving0Eclimate0Echange0Bhtml0Dcmpid0FRSS0QNSNS0Q20A120EGLOBAL0Qclimate0Echange/story01.htm